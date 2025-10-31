Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, bir süredir dargın olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile mahkemelik oldu.



Savcılık başvurusunda oğlu tarafından tehdit edildiğini belirten Tatlıses, uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti.



AHMET TATLISES'E ELEKTRONİK KELEPÇE



Sabah'ta yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisine yaklaşmaması amacıyla yaptığı başvuru mahkeme tarafından karara bağlandı.

Tatlıses'in endişelerini haklı gören mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alırken, aynı zamanda babasına yaklaşmasına engellemek amacıyla elektronik kelepçe uygulamasına başvurdu.



Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.