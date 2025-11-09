Uzun süredir babasıyla yaşadığı gerilimle gündemde olan Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunu gerekçe göstererek mahkemeye başvurmuş ve babasına vasi atanmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, davayı reddetmişti.

Geçtiğimiz akşam sahne alan İbrahim Tatlıses, bu gelişmenin ardından oğlu Ahmet Tatlıses’e çok sert ifadelerle yanıt verdi.

“Hakime ne dedim biliyor musunuz?”

Sahnedeki konuşmasında sitem dolu sözler sarf eden İbrahim Tatlıses, şunları söyledi:

“Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebekleşir. Hele o ilk bebek yok mu… İlk bebeği yaptık, sonra dedi ki ‘Babamın akli melekesi yerinde değil.’ Hakime ne dedim biliyor musunuz?

‘Sayın hakime, benim akli melekem ne zaman yerinde değildi biliyor musunuz? Onu annesiyle yaptığım zamandı.’ Akli melekem o zaman yerinde değildi, olsaydı zaten yapmazdım.”

Tatlıses, sözlerine duygusal bir şekilde devam ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bir evlat babasına bunu yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim.”

Ünlü sanatçının bu açıklamaları, konser alanındaki dinleyicilerden büyük alkış alırken, baba-oğul arasındaki gerginliğin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.