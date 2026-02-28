Kartal'da 15 Ağustos'ta şiddetli rüzgarda devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

Yoğun bakımda bakımda tedavi gören 27 yaşındaki oyuncunun, yaklaşık altı ay süren yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi genç oyuncunun meslektaşı Caner Topçu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda duyurdu.

Genç oyuncunun cenazesinin, Kartal Soğanlık Mahallesi’ndeki Safa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

OLAY

15 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yıldız'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 doğumlu İbrahim Yıldız, İstanbul’da dünyaya geldi.

Eğitimini Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında tamamlayan oyuncu, 2015 yılında oyunculuk kariyerine adım attı.

Yıldız, ilk olarak "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisinde Hasan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ardından 2018 yapımı Keşif filmi ve 2019 yapımı Tombala filminde rol aldı. Aynı yıl Tek Yürek dizisinde Osman karakterini canlandırdı.

Televizyon kariyerini Kuzey Yıldızı (2020), Bir Zamanlar Kıbrıs (2021, Çoban Sefer) ve Duy Beni (2022, Dağhan) projeleriyle sürdüren Yıldız, tiyatro sahnesinde de "Ezop" ve "Miletos Güzeli" oyunlarında rol aldı.