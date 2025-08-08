Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı: her iki yangın da rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangınlarla mücadele sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yumaklı'nın açıklamalarından özetle öne çıkanlar şöyle:

"İlk yangın 13.20'de Çanakkale'nin merkez ilçesi Sarıcaeli mahallesinde çıktı. Orman dışı bir alanda çıktı bu yangın. Daha sonra çok şiddetli rüzgarla birlikte hızlıca ormana sirayet etti.

13.30 ilk müdahale zamanı yangının çıktığı andaki o her zaman söylediğimiz yangınların oluşması sonrasında çok hızlı büyümesine sebep olan üç etkenin verilerini vereceğim.

Özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan Öğrenci Yurdu tedbiren boşaltıldı. Toplam 131 kişi güvenlik alanına alındı.

Bu yangından sadece 4 dakika sonra Bayramiçi ilçesinde yeni bir yangın ihbarı geldi. Yine bu yangın da maalesef orman dışı alanda başladı.

Bu yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı ve Zeytinli köylerinde bundan 30 dakika önce de Pıtıreli köyünde 654 vatandaşınız güvenli alanlara alındı.

Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığı. Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiçi ilçesinde o yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor.

Bu iki yangından 24 vatandaşımız etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayati tehlikesi söz konusu değil. Tedbiren bu kardeşlerimizden de 18'i şu anda tedaviye devam ediyor.

Saat 21 itibariyle boğaz trafiği kuzeyden güneye tek yönlü bir şekilde açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa yine gün ışıdığı andan itibaren kapatma olabilir."

OLAY

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale sürerken alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesi ile üniversite kampüsü ve Bayramiç ilçesindeki beş köy tahliye edildi.

Bu arada Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü askıya alındı, havalimanı ise uçuşlara kapatıldı.

Yangınla ilgili 4 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.