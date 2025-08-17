İç mekan uzmanı ve içerik üreticisi Nicolas Fairford, “iyi tasarlanmış bir mekânın akışını ve güzelliğini bozduklarını” söyleyerek evine asla almadığı beş gündelik eşyayı paylaştı.

Listenin başında televizyon var. 18 yaşında ailesinin yanından taşındığını ve bugün 35 yaşında olduğunu söyleyen Fairford, “Bu yılların hiçbirinde TV sahibi olmadım. Oda hAkimiyetini ele geçiren çirkin bir siyah kutu” diyor ve bir şey izlemek istediğinde nadiren laptop kullandığını ekliyor.

Mikrodalga fırın ona göre “çok yer kaplayan büyük bir metal kutu” ve “her gün yemek pişirdiği” için ihtiyaç duymuyor.

Üçüncü madde, evin içinde çamaşır kurutma askıları. “En güzel evi bile öldürüyor” diyen Fairford, temiz çamaşırları yedek odaya alıp kapıyı kapattığını, çarşaflarıysa dışarıda yıkattığını anlatıyor.

Aydınlatmada da tavandan inen tek ışığa karşı olduğunu belirtti. "Güzel bir iç mekânı öldürüyor, herkesi daha az çekici gösteriyor" diyerek, odanın çevresine yerleştirilen lambalarla küçük ışık havuzları öneriyor.

Son madde yakılmayan dekoratif mumlar. Tozlanan, kullanılmayan mumların kötü göründüğünü söyleyen Fairford, “En azından bir saat yakın; bir daha yakmasanız bile ‘kullanılmış’ görünür ve daha iyi durur” diyor.