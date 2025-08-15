Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra bir maçın kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Mauro Icardi, aylar sonra Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasındaki yer alarak ilk kez maç kadrosuna girdi. Arjantinli karşılaşmanın 81. dakikasında Barış Alper'in yerine oyuna girdi.
Icardi oyuna girdikten sonra sarı kırmızılı taraftarlar Arjantinli yıldıza büyük destek verdi ve hep bir ağızdan oyuncuyla özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı söylendi. Icardi oyuna girdikten 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı ve Galatasaray formasıyla haftalar sonra ikonik gol sevincini yaptı.