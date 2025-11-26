Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Frankfurt maçının ardından Devler Ligi'nde 2. mağlubiyetini alan sarı kırmızılı ekip, gözünü Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye çevirdi.

Sarı-kırmızılı takımda kaptanlardan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi için bir paylaşımda bulundu.

'MEYDAN OKUMAMIZ VAR...'

Arjantinli yıldız sosyal medyada yaptığı paylaşımında, taraftara çağrıda bulundu. Icardi'nin paylaşımında "Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Haydi Cimbom" ifadeleri yer aldı.

32 yaşındaki forvet oyuncu, bu sezon forma giydiği 17 maçta 7 gol kaydetti.