Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve kız arkadaşı China Suarez, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu.

Mario Pergolini'nin sürpriz konuğu olan Icardi, flaş bir transfer itirafında bulundu.

'BOCA YASAK'

Sarı kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini koruyan Icardi'nin Arjantin'e dönüş ihtimali, programda konuşuldu. “Onun Arjantin’de oynamasını ister miydin? Ya da Boca'da?” sorusuna yanı veren China Suarez “Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak.” ifadelerini kullandı.

Ancak adı sık sık İtalyan kulüpleri ile anılan Icardi ise Arjantin’e dönüş ihtimaliyle ilgili “Ben Newell’lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa’da kurdum.” yanıtını verdi.

'GALATASARAY ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORDU'

Galatasaray’daki kariyerine ilişkin de konuşan Mauro Icardi, takımı zor günlerden kurtardığını söyledi. Icardi, sarı kırmızılı ekipte geçirdiği günlere değinerek "Galatasaray'a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız." dedi.

Icardi, kazandığı parayla ilgili olarak da “Bana ‘paran var’ diyorlar. Evet param var, ama onu ben kazanıyorum. Antrenman yapmak zorundayım, doğum günlerini kaçırıyorum, arkadaş partilerini kaçırıyorum… Bu büyük bir fedakârlık.” değerlendirmesinde bulundu.