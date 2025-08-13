Galatasaray Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor… Sarı kırmızılılarda antrenman öncesi ıcardi basın mensuplarının sorularını yanıtladı… Arjantinli yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun olası Fenerbahçe'ye transferi hakkında da konuşarak, "Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir." tavsiyesinde bulundu. Icardi'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"1 aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede ilk maçıma çıkmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Yüksek seviyede mücadele etmek, tekrar şampiyon olmak istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk, her şeyden önce bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum ve çalışıyorum."

“Yeni sezona başlıyoruz. Mutluyuz. Yıllar sonra kaptanlık bandını Muslera'dan almak çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmeye çalıştım."

"Atmosfer olarak Dries ve Nando çok özlenecek, önemli karakterlerdi, seviyorduk. Karizma sahibi yeni oyuncularımız da geliyor. Büyük bir aileyiz. Futbolun ötesinde dostluğumuz da var. Şampiyonlukları getiren de bu oldu aslında. Her gün beraber olduğumuz için bu aile ortamı başarı için en önemli şey.

"KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu için de konuşan Arjantinli yıldız, "Kerem... Futbol bu. Olur mu olmaz mı? Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli biriydi. Galatasaray ile birlikte büyüdü. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli biri, seviyorum. Beraber geçirdiğimiz zaman kıymetliydi. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir." dedi.

'VEDA KARESİ'

Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Nice maçının son bölümlerinde oyuna girdi. Milli oyuncunun teknik direktör Bruno Lage ile görüntüsü çok konuşuldu. Portekiz basını bu fotoğrafı 'veda karesi' olarak yorumladı.