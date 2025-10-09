Icardi, Arjantinli sevgilisi Suarez’in giydiği Galatasaray forması üzerinde anlamlı bir dokunuş yaptı. 9 numaralı formanın altına "China" ismini yazdıran Icardi, bu özel formayı yaklaşık 500 bin TL değerinde taşlarla süslettirdi. Taşlarla işlenen forma, zarif bir nakış gibi özenle tasarlanırken, üzerinde Türkiye bayrağı detayı da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Icardi’nin romantik sürprizi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar ve takipçileri, hem jestin maliyetine hem de detayına hayran kaldı.

SUAREZ BU JESTİ ÇOK BEĞENDİ

China Suarez’in bu değerli hediyeden dolayı çok mutlu olduğu ifade edildi. Suarez, zaman zaman sarı-kırmızılı takımın maçlarında tribünlerde Icardi’ye destek verirken görüntüleniyor.