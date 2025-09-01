Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu resmi sözleşmeye imza attı. Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Icardi, Kerem'in fotoğrafını paylaşarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Arjantinli yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı ve dikkat çeken bir mesaj yazdı. Icardi, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

“Henüz 4. yıldızı bile alamadılar ama 5. yıldızla övünüyorlar. Biz tek ve eşsiz olanız"

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.