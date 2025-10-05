Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da futbolculara 4 gün izin verildi. Sarı kırmızılıların Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinin ardından milli arada yurt dışına çıktı. 4 günlük tatilini yurt dışında geçiren Icardi, sosyal medya hesabından Madrid'de olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Arjantinli futbolcunun bu paylaşımı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Galatasaraylı bazı taraftarlar, Icardi'nin fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savunurken Arjantinliyi eleştirdi. Bazı taraftarlar ise eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.