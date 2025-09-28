Galatasaray’ın golcü yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara etkileyici bir dönüş yaptı. Üst üste 4 maçta gol atan Icardi, Alanyaspor karşısında topuğuyla kaydettiği galibiyet golüyle hem taraftarını mest etti hem de Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da galibiyetin mimarı Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcü, 23. dakikada ceza sahasında yaptığı şık topuk vuruşuyla ağları havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

Uzun süren sakatlığının ardından yeşil sahalara geri dönen 32 yaşındaki forvet, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde forma giydiği 6 maçta 5 gol atan Icardi, üst üste 4 maçta da fileleri sarsarak Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri haline geldi.

Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atan Arjantinli futbolcu, ülkesinin basınında gündem oldu.

İnfobae, "Durmak bilmeyen golcü. Mauro Icardi yılmadı, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü topuğuyla attı" ifadelerini kullandı.

0223 adlı haber sitesi ise "Medyada sıkça adı geçen Icardi, performansıyla takımdaki önemini göstermeye devam ediyor. Zorlu bir diz sakatlığından geri döndü ve gol atmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Prensafutbol, "Ama lütfen... Ne gol, Mauro! Icardi ceza sahasına girdi ve topuğuyla Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 1-0 kazanmasını sağladı" dedi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, yaptığı geri dönüşle birlikte gündem oldu.

Lanacion, 32 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığa vurgu yaparak, "Futbol dışındaki talihsizliklerinin yanı sıra, Mauro Icardi, Türkiye Süper Ligi'nde durmak bilmeyen bir golcü. Rosario doğumlu forvet, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 23. dakikada mükemmel bir vuruşla 1-0 yenmesini sağlayan golü attı. Beklenmedik bir teknik hareketti" diye yazdı.