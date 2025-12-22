Rams Park’ta oynanan karşılaşmaya tempolu başlayan Galatasaray, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Baskılı oyunun karşılığını 10’uncu dakikada alan sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın asistinde Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

HÜCUMDA ISRAR, SKORDA NETLİK

İkinci yarıda da hücumdan vazgeçmeyen Galatasaray, Kasımpaşa savunmasını zorlamayı sürdürdü. Mauro Icardi ile net fırsatlar yakalayan ev sahibi ekip, kaleci Gianniotis’i geçmekte bir süre zorlandı. Aradığı golleri maçın son bölümünde bulan Galatasaray, 82’nci dakikada Szalai’nin hatasını iyi değerlendirdi. Yunus Akgün’ün asistinde Sara’nın golüyle skor 2-0’a geldi.

Bu golün ardından baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 88’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’ın asistinde Mauro Icardi ile bir gol daha bularak skoru 3-0’a taşıdı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIYI LİDER BİTİRDİ

Bu sonuçla puanını 42’ye yükselten Galatasaray, Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamladı. Kasımpaşa ise 15 puanla 14’üncü sırada kaldı.

ICARDI, HAGI’Yİ GERİDE BIRAKTI

Karşılaşmada attığı golle bireysel bir başarıya da imza atan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ligdeki gol sayısını 60’a çıkardı. Arjantinli yıldız, böylece Gheorghe Hagi’nin 59 gollük rekorunu geride bırakarak sarı-kırmızılıların Süper Lig’de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

32 yaşındaki golcü, 2023-2024 sezonunda ligde kaydettiği 25 golle gol krallığında zirvede yer almıştı. Kasımpaşa karşısında 88’inci dakikada fileleri havalandıran Icardi, bu sezon tamamı ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a yükseltti.