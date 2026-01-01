Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon başında yeniden formasına kavuşan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına yerleşti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızla ilgili yönetim karar aşamasına geldi.

İtalya ve Arjantin'den bazı kulüplerin deneyimli golcüye ilgi gösterdiği bilinirken, sarı kırmızılılar Icardi’den vazgeçmek istemiyor. Yönetimin önceliği, Icardi ile yola devam etmek. Sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldız futbolcudan maaşında yüzde 50 indirim yapmasını talep etti. Arjantinli yıldız teklifi kabul ederse Galatasaray Icardi’ye yeni sözleşme teklif edecek.

Icardi için İspanya seçeneği de gittikçe güçleniyor… Habere göre ligde kümede kalma mücadelesi veren Elche ve Oviedo Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcunun sevgilisi China Suarez'in İspanya'ya yerleşmek istemesi, bu ihtimali güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi arasında yapılacak görüşmelerin, yıldız golcünün geleceğini netleştirmesi bekleniyor.