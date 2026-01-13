Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 36. dakikasında yaşananlar geceye damga vurdu.
TEKRAR EDİLDİ YİNE KAÇTI
Sarı kırmızılı ekip, elle oynama sonrası penaltı kazandı. Galatasaray'da Mauro Icardi, 36. dakikada Fethiyespor karşısında penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Arda Akbulut köşeye uzanarak kurtardı.
Maçın hakemi, ceza alanına erken giren oyuncular olduğu gerekçesi ile penaltıyı tekrar ettirdi. Topun başına bir kez daha geçen Icardi'ye kaleci Arda yeniden gol izni tanımadı. Pozisyonun ardından Icardi büyük üzüntü yaşarken kaleci Arda Akbulut, takım arkadaşları ile birlikte kurtarışı kutladı.