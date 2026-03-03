Galatasaray'da taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi nedeniyle kariyerinin devamı için iddialar gün geçtikçe artıyor.

ESPN, Arjantinli forvetin sezon sonunda ülkesinin takımlarından River Plate'e imza atma ihtimalini okurları ile paylaştı. Söz konusu haberin üzerinden çok geçmeden River Plate flörtüne birinci ağızdan yanıt geldi.

İDDİALARI CEVAPLADI

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, River Plate iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. TYC Sports'a konuşan Pino, "River Plate cephesinden şu ana kadar hiç telefon almadım. Ortada resmi bir temas yok." diye yanıt verdi.

Bilindiği üzere Arjantinli yıldızın sözleşmesi sezon sonuna sona eriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi bitecek Icardi ile ilgili kararını lig bitimine doğru verecek.