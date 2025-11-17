Galatasaray’da Mauro İcardi’nin durumu tartışılıyor. Sakatlık sonrası bir türlü istenen noktaya ulaşamayan Arjantinli golcü, milli arayı ülkesinde geçirdi. Teknik Direktör Okan Buruk’u arayıp, ekstra izin isteyen futbolcunun bu talebi tepki çekti. Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek İcardi ile yola devam etmeyi düşünmediği gelen haberler arasında.

Icardi, Galatasaray formasıyla toplam 102 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 67 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek.