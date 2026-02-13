Torreira’nın doğum günü kutlamasında çekilen bir görüntü ortalığı karıştırdı. Arjantin basını, bir kadını öperken görülen kişinin Mauro Icardi olduğunu, futbolcunun sevgilisi China Suarez’i aldattığını öne sürdü. Icardi ise o videodaki kişinin kendisi olmadığını açıkladı.

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira 30’uncu yaşını geçen salı görkemli bir partiyle kutlamış, takım arkadaşı Mauro Icardi sevgilisi China Suarez yurtdışında bulunduğundan geceye yalnız katılmıştı.

Partiden yansıyan bir görüntü Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı. Bir kadını öperken görülen kişinin, Icardi olduğu öne sürüldü.

China Suarez, videodaki kişinin Icardi olmadığına dair bir takipçisinin yaptığı paylaşımı Instagram’ında yayınlayarak tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi.

BOYNUMDAKİ DÖVMEYİ UNUTMUŞLAR

Icardi ise uzun bir açıklama yayınlayarak Arjantin basınına tepki gösterdi.