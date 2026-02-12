Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Dursun Özbek, Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış hatırlamıyorsam, 3-4 basınla buluşmamda bu soruya yanıt verdim. Zaten cevaplarım basına yansıdı, 5. kez aynı soru ile karşılaşıyorum. Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız.” İfadelerini kullandı.

ICARDİ ÖZEL BİR OYUNCU

Icardi’nin Galatasaray için değerli bir futbolcu olduğunu ifade eden Özbek, “Şuna da anlam veremiyorum; Icardi özel bir oyuncu... Benzer cevapları vermeme rağmen gündemde tutmak doğru değil! Elbette ki Galatasaray'ın değerli var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız... Kendisi değerlerimizdir, beraber karşılıklı karar vereceğiz." dedi.