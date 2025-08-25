Bugün dünyanın en ikonik içecek markalarından biri olan Dr Pepper, aslında 1885 yılında ABD’nin Texas eyaletindeki küçük bir eczanede doğdu. Eczacı Charles Alderton, farklı meyve şuruplarını karıştırarak yeni bir tat ortaya çıkardı. Ortaya çıkan içecek kısa sürede büyük ilgi gördü ve “Dr Pepper” adıyla ticarileşti. İsminin kökeni tam olarak bilinmese de, bir teoriye göre Alderton’un yakın arkadaşı olan bir doktorun soyadından esinlenildi.

Dr Pepper, ABD’nin ilk gazlı içeceklerinden biri olarak Coca-Cola’dan bile daha önce piyasaya çıktı. “23 farklı aromanın karışımı” ile efsaneleşen bu içecek, yıllar içinde sadece Amerika’da değil, dünya genelinde de kült bir marka haline geldi. Bugün ise Keurig Dr Pepper çatısı altında şirketin en önemli markalarından biri olarak yoluna devam ediyor.

KAHVE PAZARINDA BİR ANDA DÜZEN DEĞİŞECEK

Dr Pepper’ın tarihi yolculuğu sürerken, ana şirket Keurig Dr Pepper şimdi dev bir anlaşma ile gündemde. Wall Street Journal’ın haberine göre ABD merkezli içecek devi, Hollandalı kahve üreticisi JDE Peet’s’i satın almak için yaklaşık 18 milyar dolarlık bir anlaşmaya yaklaştı.

Birleşme sonrası şirketlerin içecek ve kahve birimlerini ayırmayı planladıkları belirtiliyor. Resmî açıklama yapılmasa da, bu hamle küresel içecek ve kahve pazarında dengeleri değiştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

831 MİLYON DOLAR KAR ETTİLER

L’Or, Tassimo ve Douwe Egberts gibi markalarıyla bilinen JDE Peet’s’in piyasa değeri yaklaşık 15 milyar dolar. Keurig Dr Pepper’ın değeri ise bunun üç katından fazla, yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

JDE Peet’s, kahve fiyatlarının yükselmesine rağmen satışlarını artırmayı başarmış ve geçtiğimiz ay altı aylık dönemde 709 milyon euro (yaklaşık 831 milyon dolar) faaliyet kârı açıklayarak beklentileri aşmıştı.

RAKİPLERİNİ PARÇA PARÇA SATIN ALIYORLAR

Keurig Dr Pepper, agresif büyüme hamleleriyle biliniyor. Şirket, geçtiğimiz yıl enerji içeceği üreticisi Ghost’un yüzde 60 hissesini 990 milyon dolara satın almış, geri kalan hisseleri ise 2028’de almayı planladığını duyurmuştu. Kahve pazarına yapılacak bu milyarlarca dolarlık yatırım ise şirketin global ölçekteki etkisini daha da artırabilir.

Satın almanın gerçekleşmesi halinde Keurig Dr Pepper, hem gazlı içeceklerde hem de kahve pazarında güçlü bir konuma ulaşacak. Bu adımın, Starbucks ve Nestlé gibi devlerin stratejilerini de yeniden şekillendireceği öngörülüyor.