ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan üç çocuk annesi Holly Hill, eşi Brandon ile birlikte hacienda Las Margaritas Bar & Grill adlı restoranda yemek yerken margarita kokteyli sipariş etti. Ancak ilk yudumun ardından ağzının yandığını hissetti. Bir şeylerin ters gittiğini anladı ve hemen lavaboya koşarak kusmaya, ağzını suyla çalkalamaya başladı...

ENDÜSTRİYEL KİMYASAL ÇIKTI

Yapılan incelemede Holly'nin içtiği kokteylin içinde "endüstriyel güçlü yağ çözücü" bulunduğu ortaya çıktı. Bu madde, kadının ağzında ve yemek borusunda kimyasal yanıklara yol açtı.

Olaydan sonra Holly onlarca ameliyat geçirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bir buçuk yıl önce margarita sandığım şeyden bir yudum aldım. Hayatım tamamen değişti. Hala iyileşmeye çalışıyorum, doktorlarıma ve Tanrı'ma güveniyorum."

30'DAN FAZLA AMELİYAT GEÇİRDİ

Holly, son ameliyatı öncesi sağlık durumunun biraz iyiye gittiğini paylaşmıştı. Ancak 17 Ekim'de yapılan operasyonun ardından hayatını kaybetti.

Ailesi, restoranın bu ölümden sorumlu olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kızımın hayatını onlar aldı. Bu uzun bir mücadeleydi ama sonunda sebep onlar oldu."

Olayın ardından restoranla aile arasında gizli bir tazminat anlaşması yapıldığı bildirildi.

Elgin Polis Departmanı, Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'nun (OSBI) olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Restoran yönetimi ise yaptığı açıklamada olaydan dolayı 'derin üzüntü duyduklarını' belirterek aileden özür diledi ve 'sorumluluktan kaçmayacaklarını' ifade etti.