CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i içeri attırmak istediğini söylediği sözleri olay olmuştu. Çerçioğlu, Günel’i içeri attıramadı ancak şimdi dışarı attırıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi’ne 2022’de 5 yıllığına tahsis edilen hizmet binasının zemin katı için tahliye süreci başlattı. Tahliyenin 3 Ekim Cuma sabahı yapılacağı açıklandı. Kuşadası Kaymakamlığı’nın 22 Eylül tarihli yazısında, mülkiyeti büyükşehire ait binanın 24 Ağustos 2022’de imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi’ne bedelsiz olarak verildiği hatırlatıldı.

‘PROTOKOLE AYKIRI’

Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi, “protokole aykırı kullanım” gerekçesiyle zemin katın boşaltılmasını talep etti.

Gelişme, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu döneminde başladı.

2022’DE TAHSİS ETTİ

Çerçioğlu, binayı Kuşadası Belediyesi’ne tahsis ettiği Temmuz 2022’de yaptığı konuşmada, “Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için bu binayı belediyemize devrediyoruz. Artık Kuşadası halkına buradan hizmet verilecek” ifadelerini kullanmıştı. Ancak 5 yıllığına tahsis edilen bina, şimdi “protokol hükümlerine aykırı kullanım” gerekçesiyle tahliye ediliyor. Çerçioğlu’nun söylediği iddia edilen olay cümleler şöyleydi:

“Devlet benim arkamda, iktidar gücü elimde. Önceliğim Ömer Günel’i içeri attırmak, ondan sonra hizmetlere bakarız”