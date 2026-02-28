Bolivya Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 Hercules tipi nakliye uçağının, Santa Cruz'dan havalandıktan sonra La Paz'daki El Alto Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak bir caddeye savrulması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde enkazın uçağa ait parçaların etrafa savrulduğu, çevredeki araçları tahrip ettiği görüldü. Merkez Bankası'na ait yeni banknotları diğer şehirlere taşıyan uçağın parçalanmasıyla çok sayıda nakit paranın kaza alanına saçıldığı görüldü. Banknotlar, yağmacıların kaza alınana akın etmesine sebep oldu. Yağmacılar, etrafa saçılan cesetleri ve yanan uçağı aldırmadan paralara hücum etti. Onlarca kişi paraları çalıp kaçmaya çalışınca bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, biber gazıyla kalabalığı dağıttı. Bolivya Hava Seyrüsefer ve Havalimanları Kurumu (NAABOL), kazanın ardından havalimanı operasyonlarını tamamen askıya aldı. Bolivya Hava Kuvvetleri Generali Sergio Lora, uçağın altı kişilik mürettebatından ikisinin cuma geç saatlere kadar henüz bulunamadığını belirterek, uçağın taşıdığı kargo yükünü Santa Cruz’dan aldığını doğruladı.

