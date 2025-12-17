Gamze ELÇİ

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Silivri’den 6 ay önce İzmir’e nakledildi. Anne Gülseren Çalışk, o zamandan beri Kırıklar Cezaevi’nin bahçesinden ayrılmıyor. Acılı anne, “176 gündür evladıma hasretim. Her gün bir ümit geliyorum bu bahçeye ama akşam olunca umutlarım soluyor. Ayda 1 kez açık görüşte sadece 1 saat görüyorum onu” dedi.

YANIMDA HİSSEDİYORUM

Evladının gözaltına alındığı günü anlatan Anne Çalık, şunları söyledi:

“O gece sabah namazını kıldıktan sonra yattım, babasını gördüm rüyamda. Siyahlar giymiş bizim eve geliyor o anda kapı çaldı. Mehmeti tutukladılar değil mi dedim. O zaman dünyam başıma yıkıldı.” 6 aydır İzmir’de oğlunun kaldığı cezaevine yakın bir bahçede tüm gün sandalye üzerinde oturan Gülseren Çalık, “Yanımda hissediyorum kalp atışlarını hissediyorum o yüzden buradan ayrılamıyorum. Banne olarak içim yanarak bekliyorum sesimin duyulmasını istiyorum” dedi.

Anne Çalık’ın cezaevi yakınındaki evlat nöbetine, dün kızları Sema Koçhan ile Yeşim Koçhan da eşlik etti.

SIMSIKI SARILACAĞIM

En büyük hayalinin evladına kavuşmak olduğunu söyleyen Anne Çalık, “En çok hayalim onun sevdiği balık. Hamsili pilavı çok sever. Trabzon’a gittim asla balık ağzıma koymadım. Sımsıkı sarılıp koklayacağım onu” diyerek, “Sesimi duysunlar, bir anneyi daha fazla sınamasınlar. Böyle bir acıya artık zor dayanıyorum” diyerek tahliye çağrısında bulundu.

Her gün korkuyorum

Yaşının kemale erdiğini ve oğluna kavuşamadan ölmekten korktuğunu belirten Gülseren Çalık, bahçede oturup her gün dua ediyor. Acılı anne, “Her gün endişeliyim, üzgünüm. Oğlumu üzmemek için gözyaşımı içime akıtıyorum. 1999’da yaşadığım olayı bir daha yaşamak istemiyorum. Oğlum hücrede ne yiyor ne içiyor bilmiyorum” dedi ve sesini duyuran SÖZCÜ ailesine teşekkür etti. Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez kanser tedavisi görmüştü. Tutuklu bulunduğu sürede birçok kez hastaneye kaldırılan Murat Çalık, cezaevinde 18 kilo kaybetmişti.