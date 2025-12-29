Yalova’da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.

SÖZCÜ TV ekranlarında yayınlanan İçinizden Biri programı sunucusu Ekrem Açıkel, polisimizi şehit eden IŞİD'li teröristlerden Zafer Umutlu'nun şahsi Instagram hesabındaki paylaşımları gözler önüne serdi.

"GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ"

"- Zafer Umutlu, IŞİD'li terörist. Ölü olarak ele geçirildi. IŞİD Ortadoğu, ABD karşıtlığı veya o felsefeyi biliyoruz. Instagram gavur icadı değil mi? Bu terörist oradan alabildiğine paylaşımlar yapmış. O paylaşımları aldım ve karşınıza geldim. Bağıra bağıra göz göre göre gelmiş.

- Şu manşeti atacağım. Sizce şuanda içimizde bizimle birlikte yaşayan ama uyuyan kaç IŞİD Hücresi vardır.

- İşte Zafer Umutlu, 261 arkadaşı var. 343 takipçisi var. tevhid1377 kullanıcı adı. Bio'suna ne yazmış. Bir Tevhid Savunucusu Bir Tağut Düşmanı yazmış.

"TWEET ATSANIZ CEZAEVİNE GİRERSİNİZ AMA..."

- Bir fotoğraf, bebeğin yüzünü örtmüş. Üstünde kamuflaj var. İşte polisimizin şehit edildiği olayda ele geçirilen terörist. Instagram hikayelerine bakalım.

- Mazallah bir tweet atıyorsunuz, hadi bakalım Silivri'ye diyorlar. Gazeteci ya da öğrenci, memleketin dertleriyle dertlendiğiniz doğruca cezaevine. Bakın teröristin bilfiil kullandığı Instagram hesabında attığı hikaye."

"- Ben kinimi diri tutmak için Allah'a dua ediyorum. Vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde hiçbir kafire göz yummayacağım" Nerede siber güvenlik. Devam edelim. Kuranı Kerim Türçe Meali ve yanında komando bıçağı var.

- Bunlar gözümüzün önünde ve biz bunlarla ilgili kendimizi zorda hissediyoruz"