47 yaşındaki Ryan Knight ile eşi Jen Peters-McKnight, harabe haldeki bir evi içini görmeden satın alarak büyük bir risk aldı. Çiftin "şaka gibi bir teklif" diyerek verdikleri düşük teklif kabul edilince, macera da başlamış oldu. Kapıyı açtıklarında ise onları bekleyen manzara tahmin ettiklerinden çok daha büyüktü.

EVE YILLARDIR GİREN ÇIKAN YOKTU

Daily Star'da yer alan habere göre Kuzey Galler'in Anglesey bölgesinde yer alan ve 1970'lerden kalma olan pembe boyalı ev, yıllardır boştu. Önceki sahiplerinin hastalanması nedeniyle terk edilen yapının etrafını çalılar sarmış, bahçesinde eski bir karavan kaderine terk edilmişti. Anahtarların nerede olduğu bilinmediği için evi satın almadan önce içeri giremeyen çift, yalnızca kirli camların ardından belirsiz siluetler görebilmişti.

TONLARCA ÇÖP VE KİLİTLİ ODALAR

Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra kapıyı zorla açan çift, evin içinde "tonlarca ve tonlarca" eşya ve çöp yığınıyla karşılaştı. Etiketleri üzerinde duran kıyafetler, ambalajı açılmamış halılar, yeni havlular ve çarşafların yanı sıra, atılması gereken yığınlarca çöp vardı. Çift, evde biriktirme (istifçilik) sorunu yaşanmış olabileceğini düşünüyor.

Asıl sürpriz ise evin büyüklüğü oldu. Dışarıdan bakıldığında bu kadar geniş olduğu anlaşılmayan yapının yaklaşık 300 metrekare taban alanına sahip olduğu ortaya çıktı. Dört yatak odası, dört banyo, geniş bir mutfak, iki büyük salon ve cam tavanlı bir atrium bulunuyor. Büyük kemerli pencereler ise eve Akdeniz'i andıran bir hava katıyor.

"DEV ÖRÜMCEKLER ARASINDA YOL AÇTIK"

İlk iş olarak evi saran çalıları temizleyen çift, ardından odalar arasında ilerleyebilmek için evin içinden adeta yol açmak zorunda kaldı. Çalışmalar sırasında "dev örümceklerden" kaçtıklarını esprili bir dille anlatan Ryan, mutfakta çürümüş yiyeceklerle dolu dolapları açarken, "Belli ki biri bulaşıkları yıkamayı unutmuş" yorumunu yaptı.

BİR HAFTADA VİRAL OLDULAR

Jen Peters-McKnight, evi satın aldıkları gün tadilat sürecini sosyal medyada paylaşmaya başladı. İlk video yalnızca altı gün içinde 2 milyondan fazla izlenme aldı. Jen'in Facebook takipçi sayısı 600'den 76 binin üzerine çıktı. İlgi büyüyünce çift, YouTube, Instagram ve TikTok'ta "The Pink House Diaries" hesaplarını açtı, özel içerikler için abonelik sistemi kurdu.

Jen, "Dünyanın her yerinden mesaj alıyoruz. Birçok kişi Anglesey'in nerede olduğunu soruyor. Bu ilgiyi tadilat masraflarına katkı sağlamak için değerlendirmek istiyoruz" dedi.

HEDEFLERi 12 AYDA TAŞINMAK

Evde elektrik ve tesisatın tamamen yenilenmesi, bazı zemin ve sıvaların değiştirilmesi gerekiyor. Zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini kabul eden çift, hedeflerinin 12 ay içinde evi yaşanabilir hale getirmek olduğunu söylüyor.