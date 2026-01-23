Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren Balsu Gıda, fındık sektöründe çığır açacak bir yatırıma imza attı. Şirketin 20 kişilik AR-GE ekibinin 4 yıl süren çalışmaları sonucunda, yüksek katma değerli 'aktif karbon' üretimi gerçekleştirildi. Yerli ham madde kullanımıyla ekonomiye katkı sağlanması planlanan bu proje ile gıda sanayisinden savunmaya kadar etkisi büyük olacak.

4 LİRALIK ATIK ARTIK ÇOK DEĞERLİ

Dünyada aktif karbon üretimi %90 oranında Hindistan cevizi kabuğundan sağlanırken, Türkiye'de fındık kabuğunun bu alanda kullanılması yeni bir dönemi başlattı. Balsu Gıda İcra Kurulu Üyesi Şefik Arvaz, fındık kabuğunu katma değeri yüksek bir ürüne çevirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Piyasa kilosu 4 ila 10 lira arasında satılan fındık kabuğu, işlenmiş aktif karbonun değeri kalitesine göre 2 dolardan 10 dolara kadar yükselecek. Bu dönüşüm sayesinde Türkiye, çöpe giden ya da yakılan bir atığı dünya pazarına ihraç edebilecek hale geliyor.

100 BİN TONUN ÜZERİNDE KABUK İŞLENECEK

Tesiste yıllık 100 bin tonun üzerinde fındık kabuğu işlenecek. Böylelikle Türkiye'nin aktif karbon ihtiyacı yerli imkanlarla karşılanacak.

Aktif karbon nedir?

Arıtma teknolojileri, hava filtrasyonu, imalat sanayisi ve özellikle savunma sanayisi gibi kritik alanlarda temel ham madde olarak kullanılıyor.

Bu yatırımın sadece sanayiye değil, fındık üreticisine de doğrudan fayda sağlaması bekleniyor. Fındık kabuğunun kıymetli bir ticari meta haline gelmesiyle birlikte, çiftçilerin gelir kalemlerine yeni bir halka eklenmiş olacak.

AKTİF KARBONLA SINIRLI KALMAYACAK

Projenin danışmanlığını yürüten Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tuna, tesiste kurulan laboratuvarın Türkiye için bir ilk olduğunu söyledi. Aktif karbonun karakterizasyonu ve kalite kontrolü artık tek çatı altında profesyonelce yapılabiliyor.

Bir sonraki aşamanın müjdesini veren Tuna, AR-GE çalışmalarının aktif karbonla sınırlı kalmayacağını belirtti. AR-GE ekibi, aktif karbondan daha ileri teknoloji ürünleri olan grafit ve grafen malzemelerin üretimi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğini ifade etti.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİMLE ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Eskiden yakılan fındık kabukları artık yüksek teknolojiyle donatılarak çevre dostu bir ürün haline getirilecek. Bu yöntem hem çevresel yükü azaltacak hem de sanayicinin yüksek ithalat maliyetinden kurtulmasını sağlayacak.