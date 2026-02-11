Resmi Gazete yayımlandı. Aylardır kulislerde bahsedilen kabine değişikliği gerçekleşti. Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı.

Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atanırken, İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

AKIN GÜRLEK ADALET BAKANI OLDU

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek 11 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakanlığı'na atandı.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra’da, lise öğrenimini Konya’da tamamladı.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında sekiz ay süreyle İngiltere’de bulundu. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

Akademik çalışmalarına devam eden Mustafa ÇİFTÇİ; 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ayrıca Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenimine devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.