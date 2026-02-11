Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mustafa Çiftçi görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Törende konuşan Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. 20 Kasım 1990'da kaymakam adayı olarak başladım ve üzerinden 36 yıl geçti. O günden beri mülki idare amirliğinin çeşitliği noktalarında hizmet ettim. Her bir başlangıcın sonu olduğunun farkındayız. Değerli Valimiz de aynı aşkla yine milletimizin duasını alarak zamanı geldiğinde görevi yeni gelecek arkadaşımıza devredecek. Her başlangıcın bir sonu var.

Hep şöyle dedim: ‘Ya Rabbi, bize bu görevi nasip ettin; zamanı geldiğinde yüz akıyla bunu güzel bir kardeşime teslim etmeyi de bana nasip et’ dedim. Nasip etti de, şükürler olsun. "