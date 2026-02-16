İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporları doğrultusunda kapsamlı bir uyarı metni yayınladı. Yapılan açıklamada, bugün Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
RÜZGAR VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Bakanlık açıklamasında yağışın yanı sıra rüzgar uyarısına da yer verildi. Muğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.
Rüzgarın yarın (Salı) da etkisini sürdüreceği ifade edildi. Buna göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda fırtına bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Düzce'nin güneyi) güney yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE SAĞANAK ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Açıklamada Akdeniz Bölgesi için de yağış uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında sağanak beklendiği kaydedildi. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;
🗓️ 16 Şubat 2026 Pazartesi günü;
📍 Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
