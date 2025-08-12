Aynı gün hayata merhaba diyen ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz, beş yıl önce İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde hayatını kaybetmişti. Deprem onları hem hayattan kopardı hem de hayallerini yarım bıraktı. Çınar'ın gözü göklerdeydi, pilot olmak istiyordu. Sayra ise hayat kurtarmak için doktor olmayı hayal ediyordu... Cenaze töreninde ikizler için gözyaşları sel olmuştu...

"DÜNYA ÜZERİNDE TESELLİNİN OLMADIĞI BİR AN"

Oyuncu ve yazar İclal Aydın kuzeni Tülin Alpgündüz'ün vefat eden ikizleri Sayra ve Çınar için Instagram hesabından yürek yakan bir paylaşım yapmıştı:

"Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?"

"Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda. Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke. Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık. Yavrularımız cennettedir biliyorum. Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allah'ım."

İKİZLERİN DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

2020'de yeğenlerini kaybeden İclal Aydın bu kez kuzeninin ölümüyle sarsıldı. Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin annesi Tülin Batmaz geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kazada Batmaz'ın yanında bulunan kardeşi Ferhat Batmaz ise olay yerinde can verdi.

İclal Aydın üzücü haberi şu sözlerle duyurdu:

"Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik."

"Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor."

"Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti."

"Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi’nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz."