İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, halktan gelen şikayetler sonrası kentteki şebeke suyunda analiz yapıldı. İncelemede şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.

Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu.

Duyurunun ardından kent halkı ise su sıkıntısı yaşamaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"GÜVENLE KULLANILABİLİR"

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde Karaman Merkez İlçe şehir merkezi şebeke suyundan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda değerlendirilen numunelerin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonları' olarak bilinen bileşiklere rastlanılmış, yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilerek Karaman Belediyesi'ne konuyla ilgili derhal tedbir alınması ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiği bildirilmişti. Buna istinaden İbrala Barajı'ndan şehir şebekesine su verilmesi durdurulmuştu. Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü olarak her gün şehir şebekesinden alınan numuneler, Karaman Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları'nda çalışılmaya devam edilmiştir. Gelinen noktada düzenli su analiz çalışmalarında şebeke suyunun petrol hidrokarbonları açısından temizlendiği tespit edilmiştir. 16.03.2025 tarihi itibarıyla halk sağlığı açısından şebeke suyunun herhangi bir risk taşımadığı tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın şebeke suyunu içme-kullanma suyu olarak güvenle kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.