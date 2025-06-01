Olay, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 06.50 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Taksim Meydanı’ndaki bir eğlence mekanına giren 3 arkadaş, bir süre eğlendikten sonra hesap yüzünden çalışanlarla tartıştı.
Abdulsamet A.’nın “İçmediğim içkinin parasını ödemem” demesi üzerine çalışanlar, 3 arkadaşı dışarı çıkararak silah çekip beyzbol sopasıyla darbetti ve Abdulsamet A.’nın cebinden 3 bin 700 lirayı gasbetti.
24 SUÇ KAYITLARI VAR
Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda 7 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler Şehmus K. (33), Ercüment A. (40), Eyyup C. (46), Muhammed K. (20), Hakan Ö. (43), İbrahim K. (25) ve Mustafa A. (36) olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelilerin toplamda 24 suç kaydı olduğu belirlendi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed K., Mustafa A. ve Şehmus K. tutuklanırken, Eyyup C., Hakan Ö. ve İbrahim K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdurlar, yaşadıkları dehşetin ardından adaletin yerini bulmasını bekliyor.