CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de artan işsizlik ve ekonomik krizle ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Gelir-gider dengesinin bozulduğunu, vatandaşın temel gıdaya bile ulaşamaz hale geldiğini belirten Gürer, “Vatandaşın açlıktan midesi gurulduyor, borçlar ödenemiyor, icra dosyaları her geçen gün artıyor” dedi.

İCRA DOSYALARI 3 AYDA 22 MİLYONU AŞTI

Gürer’in paylaştığı verilere göre, icra dairelerindeki dosya sayısı 14 Mart 2025 itibarıyla 22 milyon 785 bine ulaştı. Yılın ilk iki ayında icra dosyalarında yüzde 2,8’lik bir artış görülürken, 1 Ocak – 14 Mart arasında 2 milyon 162 bin yeni dosya açıldı. Gürer, bu verilerin ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğini gösterdiğini ifade ederek, “İcra dosyalarının artışı, vatandaşın borçlarını ödeyemediğinin ve geçim sıkıntısının ne kadar büyük olduğunun en somut göstergesidir” açıklamasında bulundu.

ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNE HACİZ

Ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden birinin çiftçiler olduğunu söyleyen Gürer, icra sebebiyle traktörlerine ve tarım ekipmanlarına el konulduğunu belirtti. Çiftçilerin üretime devam edebilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini dile getiren Gürer, “Çiftçilerin tarımsal üretimde kalabilmesi için en azından traktörleri ve ekipmanları icradan muaf tutulmalı. Bu konuda kanun teklifi verdim. Borçlar 2027 yılına kadar ertelenmeli ve faiz alınmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İcra dosyalarındaki artışın yanı sıra işsizliğin de arttığını ifade eden Gürer, yalnızca 2025’in ilk iki ayında en az 322 bin kişinin işinden çıkarıldığını söyledi. İşsizlik Sigortası Fonu’na yapılan başvuruların geçen yıla göre 39 bin 385 kişi artarak 321 bin 881’e çıktığını dile getiren Gürer, işsiz kalanların büyük bölümünün işsizlik ödeneği alma şartlarını karşılamadığına vurgu yaptı.

Gürer, Türkiye’de Ocak 2025 itibarıyla dar tanımlı işsiz sayısının 3 milyon, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 11,3 milyon olduğunu söyledi. İşsizlik ödeneği alanların ortalama 10 bin 314 lira destek alabildiğini ve bunun asgari ücret düzeyinde kaldığını ifade eden Gürer, fonun toplam varlığının 389,6 milyar liraya ulaştığını ancak ödemelerin yetersiz kaldığını belirtti.

"EKONOMİK KRİZ BÜYÜYOR"

İşsizlik, icra dosyaları ve artan borç yüküyle beraber Türkiye’de ekonomik krizin her geçen gün daha fazla hissedildiğini dile getiren Gürer, “Emekliler, asgari ücretliler, işsizler ve borçlarını ödeyemeyen milyonlarca insan büyük bir ekonomik darboğazda. Gıda fiyatları yükseldikçe vatandaş sağlıklı beslenemez hale geliyor. Tüm bu veriler, ülkedeki ekonomik krizin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.