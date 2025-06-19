Çan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.’nin icra dosyası olan vatandaşlardan, dosyalarını lehlerine çözme, işlemleri hızlandırma veya kolaylaştırma vaadiyle maddi menfaat sağladığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerde, Mehmet K.’nin icralık vatandaşlardan T.D. aracılığıyla rüşvet talep ettiği belirlendi.
Önceki gün düzenlenen operasyonla İcra Müdürü Mehmet K. ve T.D. gözaltına alındı. Operasyonda, rüşvetten elde edildiği tespit edilen paraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanırken, T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.