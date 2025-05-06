Her haneye ortalama bir icra takibi düştüğüne dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Bu ülke, icra memurlarının gölgesinde yaşamaya mahkum edilemez” dedi. Kış TBMM’de yaptığı ekonominin çöküş sürecine girdiğini savundu ve ‘’2025 yılı başından bu yana bankalarca icraya verilen bireysel kredi ve kart borçlarında 50 milyar liralık artış yaşandı.

KARARI ERDOĞAN VERİYOR

Resmî icra takibi altındaki bireysel borç toplamı şu an 161.5 milyar lira. Ancak varlık yönetim şirketlerine devredilen ve kamuoyundan gizlenen borçlar da eklenince 221 milyar liralık bir batık borç havuzu oluştu” dedi.

Gülcan Kış, şunları söyledi: “Sadece 6 haftada Merkez Bankası’nın 55 milyar dolar döviz rezervi eridi. Arka kapıdan döviz satan bir MB var. Şeffaflık sıfır, güven sıfır. Bu milletin alın teri, Erdoğan’ın ‘piyasa görüntüsü kurtarma’ uğruna heba ediliyor. Rezervler eritiliyor, emekli sabahın ayazında ucuz simit kuyruğuna giriyor, ama Saray hala lüksünden ödün vermiyor. Bakan Şimşek’in görevi yalnızca vitrin süslemek. Gerçek kararları Erdoğan veriyor, Şimşek ise bu yıkımın uygulayıcısı oluyor. Ekonominin başında Şimşek değil; tek adam var.”