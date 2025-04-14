Adalet Bakanlığı’nın İcra ve İflas Dairelerine yönelik verilerine göre, icralık vatandaş sayısında ciddi bir artış görüldü.

2024 yılında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının, önceki yıllardan devredenlerle birlikte toplam 32 milyon 703 bin 968’e ulaştığı öğrenildi.

YILLARA GÖRE İCRA VE İFLAS SAYILARI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 2024 yılında 9 milyon 798 bin 757 yeni icra ve iflas dosyası açıldı.

2023 yılından 2024 yılına devredenlerle birlikte dairelerdeki toplam icra ve iflas dosyası sayısı 32 milyon 703 bin 968’e fırladı.

İcra ve İflas Dairelerindeki dosya sayısı, yıllara göre şöyle gerçekleşti:

• 2018: 9 milyon 323 bin 253

• 2019: 9 milyon 825 bin 927

• 2020: 6 milyon 739 bin 856

• 2021: 8 milyon 386 bin 474

• 2022: 9 milyon 46 bin 245

• 2023: 14 milyon 43 bin 957

• 2024: 9 milyon 798 bin 757

İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adalet istatistiklerinde paylaşıldı. Buna göre, 2024 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 3 milyon 813 bin 3’ünü mahkeme kararı bulunan (ilamlı takip) dosyalar, 26 milyon 843 bin 509’unu ise mahkeme kararı bulunmayan (ilamsız takip) dosyalar oluşturdu.