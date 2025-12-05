Teklif, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere kapalı cezaevinden açık cezaevine ve açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken geçiş imkânı tanıyan düzenlemeyi de kapsıyor.

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YENİ UYGULAMA

Yeni düzenlemeye göre, nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ihalenin feshi talebi mahkemece dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek. Harç veya teminatın eksik yatırılması durumunda mahkeme, ilgili kişiye iki haftalık kesin süre verecek. Bu süre içinde eksiklerin tamamlanmaması halinde fesih talebi yine dosya üzerinden kesin olarak reddedilecek.

Mahkemelerin, süresi içinde ikmal yapılmadığında hiçbir ek inceleme yapmadan derhal ret kararı vereceği belirtiliyor. Bu adımın, ihalenin feshi taleplerinde yaşanan gecikmeleri ve kötü niyetli başvuruları önlemeyi amaçladığı ifade ediliyor.

BAĞIŞLAMALARDA 1 YILLIK İPTAL SÜRESİ

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yapılan düzenleme ile borçlunun, aciz belgesi düzenlenmeden veya iflas açılmadan önceki 1 yıl içinde yaptığı bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar iptale tabi olacak.

Alt-üst soy, üçüncü dereceye kadar kan hısımları, evlilik birliği sona ermiş olsa bile eş ve kayın hısımları, evlat edinen-evlatlık ilişkisi ve ortak konutta yaşayanlar arasındaki tasarruflar, gerçek değere uygun bir karşılık ispatlanmadıkça bağışlama sayılacak.

Ayrıca borçlunun çok düşük bedelle yaptığı sözleşmeler, kendisi veya üçüncü kişiler lehine ömür boyu gelir veya intifa hakkı doğuran işlemler, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri de uygun karşılık sağlandığı kanıtlanmadıkça bağış kategorisine girecek.

İSTİNAF VE TEMYİZDE PARASAL SINIR DÜZENLEMESİ

Teklifte yer alan diğer bir maddeye göre, İcra ve İflas Kanunu’nun istinaf ve temyiz hükümlerindeki parasal sınırların uygulanmasında, şikâyet başvurusunun yapıldığı veya davanın açıldığı tarihteki tutar esas alınacak.

Bu değişikliğin, başvuruların hangi mahkemelerde değerlendirileceğine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırması bekleniyor.

Komisyonda kabul edilen maddelerin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi planlanıyor.