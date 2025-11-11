Geçen aylarda icralık olmasından dolayı evini boşaltmak zorunda kalan BKM oyuncusu Metin Keçeci, arkadaşlarına sitem etmişti. Maddi açıdan zor günler geçirdiğini ifade eden Keçeci, intihara bile teşebbüs ettiğini belirterek, "İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor" demişti.

ÇÖP KENARINDAN KARTON TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İcralık olmasından dolayı evini boşaltmak zoruna kalan Keçeci, bu açıklamasından kısa süre sonra TRT 1'ye yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edilmişti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Keçeci, bu kez elinde kartonlarla otobüse binerken görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Çöpün etrafında bulunan kartonları topladığı görülen Keçeci sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar 'Ev taşıyacaktır belki' gibi yorumlarda bulundu. Keçeci'den ise henüz o görüntülere dair bir açıklama gelmedi.