ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in verdiği aşırı dozda kokain nedeniyle komalık olduğu öne sürülen, geçtiğimiz perşembe günü de beyin ölümü gerçekleşen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.
14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer Kireçburnu’nda, ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Göksu Çelebi birlikte kokain kullandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Aşırı dozda uyuşturucu sonrası fenalaşan Çelebi, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÖKALP İÇER TUTUKLU
ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, genç avukat Göksu Çelebi’nin aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu fenalaşmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.