Hidrojeologlar tarafından yapılan araştırmalar, maden suları hakkında ezber bozan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bir damla maden suyunun yeryüzüne ulaşması ortalama 500 ile 2000 yıl arasında değişiyor.

YÜZYILLAR İÇİNDE YÜZEYE ÇIKAR

Maden suları, sanılanın aksine yağmurun yağmasıyla hemen oluşan sular değildir. Dağların doruklarına düşen kar ve yağmur damlaları, toprak altına süzüldükten sonra yerin derinliklerindeki kayaçların arasından geçmeye başlar. Bu süzülme işlemi o kadar yavaştır ki, suyun mineral yönünden zenginleşerek yüzeye çıkması için yüzyıllar geçmesi gerekir. Yani bugün içtiğiniz maden suyu, aslında Roma İmparatorluğu veya Selçuklu döneminde gökyüzünden düşen bir yağmur damlası olabilir.

"FOSİL SU" VE ANTİK HAVA

Bilim dünyasının bu sulara "fosil su" demesinin tek sebebi yaşı değil. Maden suyunu açtığınızda çıkan o meşhur "fıslama" sesi, aslında yer kabuğunun derinliklerindeki magmatik hareketlerden gelen karbondioksit gazıdır. Şişeyi açtığınız an havaya karışan o gaz, aslında binlerce yıl öncesinin dünyasından kalan bir "yeraltı atmosferidir."