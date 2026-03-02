Premier Lig'in son yıllarda en çok teknik direktör değiştiren ekiplerinden olan Manchester United, son olarak sezon ortasında Portekizli Ruben Amorim'in görevine son vererek yerine geçici olarak Michael Carrick'i getirdi. 13 Ocak'ta takımı devralan Carrick ise herkesi şaşırtarak İngiliz devine adeta eski günlerini hatırlattı.

'Aranan teknik direktör' bulunana kadar geçici olarak takımın emanet edildiği 44 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Manchester United, Premier Lig'de 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

ZİRVEDEKİ DEVLERİ DEVİRDİ

İlk iki maçını Arsenal ve Manchester City karşısında oynayan Carrick'in öğrencileri, iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Ardından sırasıyla Fulham, Tottenham ve Everton'ı da yenen 'Kırmızı Şeytanlar' son olarak Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan 7 maçın 6'sını kazanıp yalnızca West Ham United ile 1-1 berabere kalan Carrick, yönetimin de 'yeni menajer' planlarını bozdu. İngiliz basınına göre kısa sürede takımın çehresini değiştiren Carrick için yönetim, sezon sonunda uzun süreli bir sözleşme planlıyor.

Son 7 haftada fırtına gibi esen Manchester United, Premier Lig'de topladığı 51 puanla Arsenal ve Manchester City'nin arkasında ligin 3. sırasında yer alıyor.