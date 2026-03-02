İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın hayatta olduğu öğrenildi.

Modern.az'ın yabancı basına dayandırdığı haberine göre, İsrail istihbaratının Ahmedinejad'ı öldürme girişimi "büyük olasılıkla" başarısız oldu.

İranlı bir yetkili ve Ahmedinejad'ın basın bürosu hayatta olduğunu açıkladı ve bu açıklama kendi basın bürosundan da doğrulandı.

İRAN BASINI YAZMIŞTI

Önceki gün ve dün ölüm haberleri yayılsa da bu haber henüz doğrulanmadı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini yazmıştı.