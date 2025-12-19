Avukatı Celal Çelik’in hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmaya başlayan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gündelik siyasetten uzaklaşarak küresel gelişmelere odaklandığı, çeşitli platformlarda yayınlanan makalelerine devam edeceği öne sürüldü. İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından da zaman zaman videolu paylaşımlar yaparak değerlendirmelerde bulunacağı ayrıca; bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla da yakından ilgilendiği kaydedildi. AKTİF SİYASETİ BIRAKTI İDDİASI İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Gölge Kabine'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmasını da eleştirirken; aktif siyasette yer almayacağını söylediği öne sürüldü.

