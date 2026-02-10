Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçeceğiyle ilgili güçlenen iddialar üzerine parti içinden bir açıklama daha geldi.

Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Özarslan'ın partiye geçişinin rafa kaldırıldığını ve kendisine 'siyasi karantina' uygulandığını söyledi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah."