Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mart ayında başlayan ilişkisi uzun sürmemişti. Geçen haziran ayında ayrılan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti.

Instagram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, geçen günlerde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptıç. Allen'ıin, Amerika'da olduğunu paylaştı.

Kaliforniya'ya giden Allen'in fotoğrafını yayınlayan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü.

Bu paylaşımın ardından çiftin barıştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Ünlü oyuncu da bugün Erdal Kaya ile el ele fotoğrafını paylaştı. New York'ta olduğunu duyuran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştığını doğruladı.