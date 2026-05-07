Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden siyaset gündeminde yer aldı.

tv100 yayınında konuşan Sinan Burhan, CHP’li Köksal’ın yakın zamanda AKP’ye geçeceğini öne sürdü.

“YAKIN ZAMANDA GEÇECEK" İDDİASI

Kulis bilgilerini paylaşan Sinan Burhan, Köksal’ın siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burhan, Köksal’ın AKP’ye geçiş yapacağı yönünde bilgiler aldığını iddia etti.

YARKADAŞ DA DAHİL OLDU

İddiaların ardından gazeteci eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da açıklamalarda bulundu...

Yarkadaş, AKP’ye geçeceği öne sürülen Burcu Köksal hakkında, “Kendisinin de eşinin de telefonu kapalı. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar. Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam” ifadelerini kullandı.

"BU YAPTIĞINIZ OMURGASIZLIKTIR"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip AKP'ye geçmesi için tehdit edildiğini söyleyen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

-Yine tehdit, yine şantaj. AKP trolleri, tetikçileri hep bir ağızdan yine başladılar. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal CHP'den istifa edip AKP'ye katılacakmış.

-Belli ki 6 ay önce hazırlanan tuzak yeniden sahneye konulmuş. Eşi üzerinden tehdit ediliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyor."

-AKP yetkililerine sesleniyorum: Bu yaptığınız omurgasızlıktır, bu yaptığınız ahlaksızlıktır. İnsanların ailesi, insanların çocukları, eşi üzerinden tehdit etmek ne insanlığa yakışır ne de siyasete yakışır. Ama siz bozuldunuz, siz utanmaz oldunuz."

-Burcu Köksal'a çağrıda bulunuyorum. Bu oyunu bozmak senin elinde. Varsa böyle bir oyun, ki söyleyenler orada ekranlarda, derhal bir açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partiliye yakışır bir tavır sergile.

-Yılgınlık yok, direniş var dediysek yılmak yok, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Böyle bir sözü, böyle bir istifayı kabul etmemiz mümkün değildir.

-İktidarı şiddetle kınıyorum, iktidarın tetikçilerini kınıyorum ve Burcu Köksal'ı görevinde, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında mücadeleye devam etmeye çağrıda bulunuyorum.

-Ne geçecek eline? İnsanları tehdit ederek, baskı altına alarak, insanlara suçlamalar yaratarak ya hapse atıyorsun ya da AKP saflarına katıyorsun. Ne yaparsan yap, Cumhuriyet Halk Partililer direnmeye devam edecektir.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceğine yönelik iddialar daha önce de siyaset kulislerinde konuşulmuştu...

Ancak Köksal, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamış ve CHP’den ayrılacağı yönündeki iddiaları reddetmişti.