Oyuncu Meltem Cumbul'un, akademik bir ünvanı bulunmamasına rağmen Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı olarak atandığı ve ardından akademik kadroya dahil edildiği yönündeki iddialar, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Söz konusu iddiaların ardından Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'ndan yazılı bir açıklama geldi. Meltem Cumbul da üniversitenin yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Sayın Meltem Cumbul hakkında çeşitli mecralarda yer alan iddiaları üzüntüyle takip etmekteyiz."

"Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı olarak, tüm akademik ve sanatsal faaliyetlerimizde etik ilkelere, akademik özgürlüğe, sanatsal ifade çeşitliliğine ve liyakate büyük önem vermekteyiz."

"Bünyemizde eğitim süreçlerine dahil olan tüm personelimiz, bu ilkeler doğrultusunda titizlikle seçilmiş; eğitim, sanat ve meslek yaşamlarında önemli birikim ve kariyer ortaya koymuş değerli isimlerdir."

"Konservatuvarımızın temel önceliği, öğrencilerimize nitelikli, güvenli ve çağdaş bir sanat eğitimi sunmak; onların sanatsal ve akademik gelişimlerini özenle desteklemektir. Eğitim süreçlerimiz, öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, saygı ve güvene dayalı bir ortamda yürütülmektedir."

"Sayın Meltem Cumbul, gerek sanatsal kariyeri gerekse öğrencilerle kurduğu iletişim süreçlerinde, konservatuvarımızın bu yaklaşımı ve temel değerleriyle uyumlu bir şekilde görev yapmaktadır."

"Konservatuvarımızın itibarını zedeleyebilecek her türlü yaklaşımın hem bireysel hem de kurumsal düzeyde zarar verici olduğunun altını çizmek isteriz."

"Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı olarak, öğretim elemanlarımızın, idari kadromuzun ve verdiğimiz eğitimin arkasında durduğumuzu; tüm süreçlerin hukuki ve kurumsal çerçevede, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla değerlendirileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."