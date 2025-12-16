Geçen günlerde ATV dizisi 'Gözleri Karadeniz' için ilginç bir yöntem izlendiği öğrenilmişti.

Dizinin yayınlanacak bölümünde anlık reytinglere bakılacak, eğer yükseliş göstermezse dizide, reklam arasının ardından final sahnesi yayınlanacak ve dizi final yapacak.

Benzer bir gelişme de NOW TV'nin iddialı dizisi 'Ben Leman' için yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi günü 12. bölümü yayınlanacak dizinin bölüm reytinglerine bakılacak.

İzmir Urla'da çekimleri yapılan dizinin reyting sonuçları beklendiği gibi artmazsa, 'Ben Leman' 13. bölümde final yapacak.

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Ben Leman dizisinde son bölümde ateşli sahneler yaşanmıştı.